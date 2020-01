Calciomercato, le notizie di oggi – I sostituti di Zaniolo e Demiral, il nuovo allenatore del Barcellona

Calciomercato, le notizie di oggi – Arriva il ribaltone in casa Barcellona. Enrique Setién Solar, meglio noto come Quique, sarà il nuovo allenatore del Barcellona al posto di Ernesto Valverde. Secondo quanto riporta la stampa spagnola l’ex tecnico di Lugo, Las Palmas e Betis sta definendo in queste ore l’accordo con i blaugrana. La prima scelta del Barcellona era rappresentata dall’ex centrocampista Xavi ma la trattativa è poi naufragata. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Serata da dimenticare per la Roma, è andata in scena la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, sconfitta per i giallorossi davanti al pubblico amico contro la Juventus, 1-2 il risultato finale. Avvio di partita veramente importante per gli uomini di Sarri che trovano un uno-due micidiale con Demiral e con il rigore trasformato da Cristiano Ronaldo, inutile nel secondo tempo il rigore trasformato da Perotti. Ma è stata una giornata da dimenticare soprattutto per il bruttissimo infortunio capitato al talento Zaniolo, il calciatore si è procurato la rottura del crociato e sarà costretto a rimanere lontano dal campo per alcuni mesi, anche l’Europeo con la maglia dell’Italia è a rischio. La Roma ha così necessità di muoversi sul mercato e ha individuato un possibile sostituto, si tratta di Matteo Politano dell’Inter. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il tecnico della Juventus Sarri si trova in crisi per una rosa ridotta all’osso dopo l’infortunio di Demiral e considerando che il recupero di Chiellini non è vicinissimo e con de Ligt che non dà ampie garanzie. La prima mossa della Juventus è stata quella di togliere dal mercato Rugani, la seconda quella di contattare il Genoa. Si sta provando ad anticipare i tempi per portare in bianconero Romero (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).