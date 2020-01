Calciomercato, le notizie di oggi – Todibo, Vidal e De Rossi: le ultime su Fiorentina e Lazio

MILAN – “E’ un giocatore interessante, vedremo se ci sono le condizioni giuste per il Milan”. Lo ha detto il direttore sportivo rossonero Frederic Massara ai microfoni di Sky Sport a proposito del possibile arrivo dal Barcellona di Todibo. “Stiamo valutando tutte le possibilità – ha proseguito parlando nel pre-partita di Milan-Sampdoria – Come Todibo ci sono altri profili che stiamo studiando. Servirebbe un difensore, ma fino al 31 gennaio c’è tempo”. Altra opzione è uno scambio con l’Atalanta tra Caldara e Kjaer. Intanto Rebic, oggetto misterioso in rossonero, è in procinto di tornare all’Eintracht Francoforte.

INTER – “In questo momento siamo alla ricerca soprattutto di un centrocampista e di un esterno. Poi dipenderà anche dalle partenze, se qualche giocatore desidera andar via cercheremo di accontentarlo, anche se adesso non abbiamo pressioni di questo tipo”. Sono le parole dell’ad dell’Inter Beppe Marotta nel prepartita di Napoli-Inter facendo il punto sul mercato nerazzurro. “Preferisco non fare nomi ma siamo molto attivi – ha assicurato ai microfoni di Sky Sport – L’arrivo dell’agente di Vidal in Italia può facilitare la trattativa con il Barcellona? Stiamo avendo diversi contatti con società e agenti per cercare di incrementare il livello qualitativo di questo gruppo. Non siamo ancora arrivati a una conclusione perché vogliamo fare tutto con molta calma e cautela. Dobbiamo tenere alta l’asticella degli obiettivi, anche se non si dovesse chiudere nulla. Il gioco moderno dice che la rosa deve essere ampia ed è uno dei motivi per cui noi stiamo guardando a questo mercato con un certo interesse, sappiamo che la rosa è un po’ ridotta”.

FIORENTINA – La Fiorentina è alla ricerca di un attaccante. Il nome nuovo è quello di Andrea Pinamonti, in uscita dal Genoa e appetito anche dalla Spal. Salgono, però, le quotazioni di Cutrone. In Inghilterra si parla di accordo praticamente raggiunto.

LAZIO – La Lazio è piombata a sorpresa su Marco Pjaca. L’attaccante croato della Juventus piace molto al Cagliari e interessa anche a Parma e Verona. Nei prossimi giorni potrebbe esserci l’affondo decisivo da parte di una di queste squadre.

DE ROSSI – “La mia decisione è definitiva, lascio il Boca Juniors e smetto di giocare a calcio. E’ una scelta personale e relativa solo alla mia famiglia, con la quale voglio passare più tempo possibile”. Sono le parole di Daniele De Rossi che annuncia il suo addio al Boca Juniors e al calcio tramite una conferenza stampa in Argentina. “Non c’è assolutamente alcun problema con la nuova dirigenza, che anzi mi ha dimostrato un grande affetto e ha cercato di trattenermi: ma, come detto, la decisione è definitiva. Lascio perché la mia famiglia mi manca e anche io manco tanto a loro”, ha aggiunto il centrocampista. “Vorrei continuare a lavorare nel mondo del calcio in Italia. Lascio una parte del mio cuore al Boca. Farò parte del Boca per sempre”.