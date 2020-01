Calciomercato, la pazza idea della Juventus: scambio di favori Samp-Atalanta, colpi di Genoa, Parma e Cagliari

Dopo la pausa per le vacanze natalizie ritorna in campo il campionato di Serie A con nuove importanti indicazioni in arrivo, nel frattempo le dirigenze continuano a muoversi sul fronte calciomercato, sono in arrivo altri importanti colpi in grado di rinforzare le rose per la seconda parte di stagione. Ecco tutte le trattative nel dettaglio.

NEYMAR – Il Barcellona continua a spingere per il ritorno di Neymar. Secondo quanto scrive Mundo Deportivo, Neymar viene considerata l’unica icona del calcio che può essere strappata alla concorrenza: Neymar dopo tre anni al PSG quasi certamente non rinnoverà il contratto, la cifra giusta secondo i blaugrana è di 180 milioni di euro.

TODIBO – Secondo Mundo Deportivo, il Barça intende cedere il giocatore soltanto in prestito ma senza un diritto di riscatto. Il Milan sta valutando se affondare il colpo.

REAL MADRID – Sadio Mané, attaccante del Liverpool, sarà il grande obiettivo del Real Madrid per il prossimo mercato estivo. Secondo Le10Sport, il club blanco si è messo in contatto con i rappresentanti del giocatore per gettare le basi per un trasferimento che comunque sembra molto difficile.

BARCELLONA – “Mi rende felice l’idea che il Barcellona riconsideri la possibilita’ di farmi tornare a casa”: Dani Olmo, stella della Dinamo Zagabria, è nel mirino del club catalano. In un’intervista al quotidiano di Barcellona L’Esportiu non ha nascosto la sua voglia di tornare nella Liga.

CINA – E’ Li Tie il nuovo commissario tecnico della Cina. Lo comunica la stessa Federcalcio cinese in una nota. Sempre sul fronte panchine Dudamel, ex portiere, è in pole per la panchina dell’Atletico Mineiro, club brasiliano in cerca di un allenatore dopo l’addio di Vagner Mancini.

JUVENTUS – La Juventus ha provato ad anticipare a gennaio l’arrivo di Kulusevski, il Parma ha però detto no nonostante la proposta dei bianconeri di inserire nell’affare subito il prestito di Pjaca.

CAGLIARI – Non solo la Sampdoria, anche il Cagliari nelle ultime si è inserito per l’arrivo del difensore Tonelli, contatto nelle ultime ore tra le parti.

BRESCIA – Brescia attivissimo nelle ultime ore di calciomercato. Nel mirino sono finiti due calciatori Jake Larsson, centrocampista dell’Orebro e Mathias Pereira Lage, centrocampista dell’Angers.

PARMA – Scatto nelle ultime ore del Parma per l’arrivo del centrocampista Kurtic. Al momento superata la concorrenza del Genoa, è stato proposto infatti al calciatore un contratto più importante sia come durata che dal punto di vista economico.

GENOA – Il Genoa non si ferma per provare a raggiungere l’obiettivo salvezza. Il sogno per l’attacco è Perotti ma la trattativa è difficile, più facile arrivare a Iago Falque del Torino. Il Genoa intanto ha depositato il contratto per il trasferimento del portiere Mattia Perin, in prestito dalla Juventus. E’ quanto si legge sul sito della Lega Serie A.

SAMPDORIA-ATALANTA – Scambio di favori tra Sampdoria ed Atalanta. I blucerchiati stanno provando ad ottenere anticipatamente dall’Atalanta i 12 milioni legati al riscatto di Duvan Zapata. I nerazzurri sembrerebbero disposti ad accontentare le richieste ma nella trattativa deve rientrare uno dei due esuberi in forza all’Atalanta, ossia il giovane Roger Ibañez o il danese Simon Kjaer.