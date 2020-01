Calciomercato – Novità per Piatek, doppio colpo Juventus: difensore per la Samp, la Lazio guarda in casa Inter

Il calciomercato entra sempre più nella sua fase decisiva. Ore intense di trattative che stanno portando ad alcune definizioni e a qualche operazione impostata per il futuro. Molto attive le squadre di Serie A. Le ultime notizie.

Atalanta – I bergamaschi sono sempre alla ricerca di un terzino. Il nome in cima alla lista è quello di Czyborra. Contatti con l’Heracles Almelo stesso club si provenienza di Gosens. Valutati anche Joe Bryan del Fulham e Tsimikas dell’Olympiakos, nel mirino anche del Napoli in caso di partenza di Ghoulam.

Bologna – Per il Bologna è in arrivo un nuovo rinforzo dalla Serie B. Si tratta di Federico Bonini, difensore centrale classe 2001, che in questa stagione ha collezionato 3 presenze con la Virtus Entella.

Genoa – In uscita dal Grifone Paolo Ghiglione. Dopo essere stato una pedina fondamentale della prima parte di stagione, l’esterno destro è ora finito ai margini del progetto di Davide Nicola, da poco sulla panchina rossoblu. Ghiglione piace ad Atalanta e Milan.

Juventus – Anche i bianconeri si muovono. Trattative in prospettiva per Paratici. Si parla di un’offerta monstre al Brescia per il gioiellino Sandro Tonali. Prezzo altissimo per il centrocampista, Cellino chiede 50 milioni. Nel mirino della Vecchia Signora è finito anche Jude Bellingham, enfant prodige del calcio inglese. Si tratta di un centrocampista del Birmingham City, squadra della Championship (serie B inglese). Il classe 2003 ha stupito tutti con le nazionali giovanili inglesi e nella prima parte di campionato. Si prova ad anticipare la concorrenza di Borussia Dortmund, Tottenham e Manchester United.

Lazio – L’agente Alessandro Lucci ha proposto ai biancocelesti Matias Vecino. Il centrocampista uruguayano potrebbe trovare poco spazio in caso di arrivo di Eriksen. Valutazioni in corso. Operazione a sorpresa per l’attacco. Si punta Alberto Paloschi della Spal.

Lecce – I salentini continuano la ricerca di un centrocampista. Nel mirino è finito anche José Machin, classe 1996 di proprietà del Parma, ma attualmente in prestito al Pescara in Serie B.

Milan – I rossoneri hanno ricevuto un’offerta per Piatek da parte del Siviglia. Gli andalusi hanno ceduto Dabbour (Hoffenheim) e stanno per perdere anche Javier “Chicharito” Hernandez (LA Galaxy). Si tratta per un prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni.

Roma – Sorpasso della Roma per Ibanez. Il difensore dell’Atalanta stava trattando con il Bologna, ma adesso sarebbe molto vicino ai giallorossi. Si può chiudere per una cifra attorno ai 10 milioni. Prosegue la ricerca di un terzino seppure la trattativa con l’Inter per Spinazzola rischi di saltare. Loris Benito del Bordeaux, Borna Barisic dei Rangers Glasgow, Borna Sosa dello Stoccarda i nomi. In mediana invece è concreta la pista che porta a Gonzalo Villar dell’Elche (cartellino di proprietà del Valencia). Chiusa l’operazione con l’Hellas Verona per il giovane estone Oliver Jurgens. Si tratta di una punta classe 2003.

Sampdoria – I blucerchiati sono ad un passo da Giangcomo Magnani, centrale classe 1995 di proprietà del Sassuolo, ma attualmente in prestito al Brescia. Sarà lui il sostituto di Murillo, andato al Celta Vigo.

Sassuolo – I neroverdi lavorano ad uno scambio con la Sampdoria. Il ritorno di Defrel in Liguria e l’arrivo di Caprari in Emilia-Romagna.

Estero – Marco Motta riparte dall’Indonesia. L’ex terzino di Juventus e Roma ha firmato un contratto con il Persija Jakarta. Un affare reso noto dal club tramite i canali social. Lo stesso club indonesiano, che sta allestendo una squadra di alto livello, è seriamente intenzionato a mettere sotto contratto l’ex fantasista giapponese del Milan, Keisuke Honda.