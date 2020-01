Calciomercato, il gong è scattato: tutte le trattative di oggi

Calciomercato – Si è conclusa la finestra invernale di calciomercato. Una sessione che ha regalato tanti colpi da 90, qualche sorpresa. Tanti ritorni in Serie A, su tutti quello di Ibrahimovic al Milan, ma anche Caldara all’Atalanta, Perin e Destro al Genoa. Scatenata l’Inter con gli arrivi di Eriksen, Young e Moses. Movimenti anche in casa Fiorentina con Cutrone rincasato dal Wolverhampton. Mosse interessanti anche per Napoli, Roma e per le squadre di medio-bassa classifica. In basso tutte le trattative dell’ultimo giorno.

19.57 – Il Milan ha depositato in Lega i contratti di Saelemaekers e Laxalt. Sembra essere definitivamente saltato l’affare Robinson.

19.56 – Magnani torna al Sassuolo dopo i sei mesi di prestito al Brescia

19.39 – Colpo last minute per la scatenata Fiorentina. I viola chiudono con il Genoa per Kevin Agudelo. Il centrocampista colombiano arriva dal Genoa in prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto.

19.27 – Ufficiale: colpo della Sampdoria. Arriva dall’Empoli La Gumina.

19.12 – Matri sta rescindendo il contratto con il Brescia. Possibile colpo last-minute del Parma.

19.02 – Ufficiale: Emre Can è un nuovo calciatore del Borussia Dortmund.

18.58 – Steven Nzonzi, proprietà Roma, si trasferisce in prestito al Rennes.

18.57 – La Spal cerca una punta dopo la partenza di Paloschi. Contatti in corso con l’Aek Atene per Livaja, ex Inter.

18.55 – Tremolada rescinde con il Brescia e passa al Pordenone.

18.53 – L’Herta Berlino ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante Cunha dal Lipsia per 15 milioni.

18.52 – Il Lipsia ha ufficializzato l’arrivo del terzino Angelino dal Manchester City.

18.51 – Scatenata la Fiorentina. I viola, incassato il no di Criscito, ci provano per un altro genoano: Pajac. Trattativa difficile.

18.11 – Il Bari sta sfoltendo la rosa nelle ultime ore di mercato: il club ha perfezionato la cessione in prestito del difensore Esposito e dell’attaccante Neglia alla Fermana. Nella serata di ieri invece erano stati ceduti al Livorno la punta Ferrari e il mediano Awua, sempre con la formula della cessione temporanea. Dalla Fiorentina arriva invece in prestito fino a giugno il difensore Pinto.

17.55 – Laxalt non ha accettato il prestito alla Fiorentina, per il momento torna dunque al Milan. I viola hanno effettuato il sorpasso sul Parma per Agudelo.

17.36 – Nuova avventura per il portiere italiano Vito Mannone. L’estremo diensore giocherà in prestito con l’Esbjerg, nel campionato danese.

16.56 – Nuovo difensore anche per la Sampdoria, si tratta di Maya Yoshida, dal 2012 al Southampton, è un giapponese classe ’88.

16.37 – Colpo a sorpresa del Lecce che ha preso Paz dal Bologna, sfuma invece definitivamente l’arrivo di Iturbe al Genoa, il calciatore aveva già sostenuto le visite mediche.

16.23 – Lampard conferma: “Giroud non si muove”, sembra sfumare dunque il colpo per la Lazio, così come per l’Inter.

16.21 – Il Torino ha individuato il sostituto di Laxalt, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ si tratta di Maxime Busi, esterno destro di difesa belga classe 1999 di proprietà dello Charleroi.

16.06 – Brutte notizie in casa Lecce, è saltata la trattativa per Agustin Rogel, difensore uruguaiano classe 1997 del Tolosa.

15.49 – Il Parma attivissimo in queste ultime ore di calciomercato, contatto con il Genoa e con l’agente per Agudelo.

15.35 – Sorpresa in casa Spal. “S.P.A.L. srl comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Ervin Zukanovic – si legge in una nota ufficiale del club ferrarese – Il difensore bosniaco ha firmato un contratto che lo legherà alla società biancazzurra fino al 30 giugno 2020, con opzione di rinnovo per la stagione 2020/2021”.

14.51 – Clamoroso, accordo Torino-Inter pe Zaza ma il calciatore avrebbe detto di no.

13.59 – Il Chelsea non libera Giroud, rischia di sfumare il sogno di Inter e Lazio di assicurarsi le prestazioni del calciatore.

13.44 – Clamoroso in casa Genoa, può saltare l’arrivo di Iturbe, ancora incertezza sul futuro dell’attaccante. Nel frattempo Criscito ha detto no alla Fiorentina.

13.01 – Inter alla disperata ricerca di un attaccante da consegnare ad Antonio Conte, l’ultimo nome è quello di Simone Zaza del Torino.

12.55 – Il Barcellona piazza il primo colpo per l’estate: il club blaugrana ha infatti ufficializzato l’acquisto di Francisco Trincao dallo Sporting Braga

12.53 – Il Leverkusen è alla ricerca di un difensore, contatto nelle ultime ore con il Genoa per Romero, il calciatore è di proprietà della Juventus.

12.17 – Colpo di scena in casa Fiorentina, c’è l’accordo per il trasferimento di Boateng al Besiktas in prestito con obbligo di riscatto.

11.33 – Visite mediche in corso per Emre Can con il Borussia Dortmund, al club bianconero circa 30 milioni di euro, non sono previsti movimenti in entrata per i bianconeri.

10.50 – L’Atalanta ha annunciato l’arrivo in prestito con diritto di riscatto di Adrien Tameze, centrocampista classe 1994 del Nizza.

10.36 – Federico Dimarco è un nuovo giocatore dell’Hellas Verona. Ad annunciarlo è stato lo stesso club scaligero su Twitter, arriva dall’Inter in prestito con diritto di riscatto.

10:03 – Accordo totale tra Fiorentina e Verona per Sofyan Amrabat. Il centrocampista si trasferirà in Toscana dalla prossima stagione.

10:01 – L’Al-Sadd di Xavi ha fatto un’offerta al Sassuolo per Traoré. I neroverdi non intendono privarsi del calciatore.

09:59 – Sondaggio del Monaco per Okaka. Ai monegaschi piace anche Kalinic.

9:23 – Paco Alcacer lascia il Borussia Dortmund e passa al Villarreal per 25 milioni di euro.

9:20 – Il Perugia cerca un mediano. Nel mirino ci sono Taugordeau, Cavion e Frattesi.

8:47 – Signorini passa dal Catanzaro alla Triestina. Il Piacenza prende l’attaccante Latte Lath dalla Pistoiese (proprietà Atalanta). Il Bari punta Pinto della Salernitana.

8:45 – Colpaccio del Livorno. E’ fatta per l’ex attaccante dell’Inter Samuele Longo.

8:44 – Il Pescara pensa a Firenze e Pucciarelli per sostituire Machin, passato al Monza.

8:42 – Il Crotone è in trattativa con l’Ascoli per Gerbo.

8:31 – Triplo colpo per il Genoa. Visite mediche per Adama Soumaoro, difensore centrale classe ’92 del Lille. Arrivano anche Iago Falqué e Iturbe.

8:26 – Domenico Criscito è sempre più vicino a lasciare il Genoa. Il difensore va verso il sì alla Fiorentina, che intanto si è cautelata prenotando le visite mediche.