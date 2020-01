Calciomercato, le bombe della notte – Svolta Suso, colpacci di Cagliari e Lecce. Atalanta e Brescia si difendono

Ultimi giorni di calciomercato. Aggiornamenti anche in questi minuti. Tante le mosse dei club di Serie A, movimenti anche in B e Serie C. Importanti trattative svelate nella trasmissione ‘Speciale calciomercato – L’originale’ di Sky Sport.

L’Atalanta ha chiuso per Bosko Sutalo, difensore croato classe 2000 che arriva dall’Osijek. Il Brescia cerca rinforzi. Il prossimo acquisto potrebbe essere Ionut Nedelcearu, difensore rumeno classe ’96 dell’Ufa, squadra della Premier League russa. Si prova a chiudere per un prestito oneroso con riscatto a 3,5 milioni. Altro nome valutato è quello di Vasco Regini della Sampdoria. Il Cagliari è sempre più vicino a Gaston Pereiro, calciatore del Psv Eindhoven. Sarebbe un colpaccio per i sardi visto che l’uruguayano, che può essere impiegato da esterno d’attacco o trequartista, è sempre andato in doppia cifra in Olanda, tranne in questa stagione con soli 2 gol in 4 apparizioni. Il Lecce ha chiuso per il prestito di Antonin Barak dall’Udinese. I salentini provano a prendere anche Cetin, difensore turco della Roma. Il Milan sta per salutare Suso. Accordo vicinissimo tra i rossoneri e il Siviglia sulla base di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Atteso il sì definitivo nelle prossime 48 ore. Roma scatenata sul mercato spagnolo. Gonzalo Villar, centrocampista classe 1998 proveniente dall’Elche, è sbarcato in serata all’aeroporto di Fiumicino e domani sosterrà le visite mediche a Villa Stuart. Operazione in prospettiva per la Sampdoria che ha ufficializzato l’arrivo di Kristoffer Askildsen, centrocampista classe 2001 dello Stabaek. Giovanissimo, potrebbe essere l’erede di Vieira se l’inglese dovesse finire al West Ham a fine campionato. Quest’anno il baby norvegese ha collezionato 20 presenze e 1 gol: e’ stato acquistato in prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva intorno ai 2 milioni di euro e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Lucas Castro è il nuovo obiettivo per il centrocampo della Spal. L’Udinese ha ceduto il difensore ghanese Nicholas Opoku all’Amiens a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020 con diritto di opzione per l’acquisto a titolo definitivo in favore del club francese. Il Verona ha rinnovato il contratto della giovane promessa Destiny Udogie fino al 2022. Il ragazzo ha segnato 3 gol in 10 presenze con la Primavera, ma si allena spesso in prima squadra con Juric.

Serie B e Serie C

La Juve Stabia cede Carlini al Catanzaro. Il Trapani ufficializza l’ingaggio di Shay Ben David ed è trattativa per Sylla dal Monaco e Piszczek del Cracovia. Livorno su Balic del Perugia (proprietà Udinese).