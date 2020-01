Calciomercato, le bombe della notte – Colpaccio Roma, scambio Juventus-Psg. Terzino al Brescia, pazza idea Parma

Prosegue senza sosta il calciomercato. Aggiornamenti anche nelle ore notturne. Tante le mosse dei club di Serie A, movimenti anche in B e all’estero. Importanti trattative svelate nella trasmissione ‘Speciale calciomercato – L’originale’ di Sky Sport.

Clamoroso scambio di mercato tra Juventus e Psg. Ai francesi andrebbe De Sciglio, a Torino arriverebbe Kurzawa. Affare che trova conferme su entrambi i fronti. Altro scambio per i bianconeri, stavolta col Barcellona. Il giovane Marques vestirà la maglia della Juventus, Matheus Pereira fa il percorso inverso. Colpaccio della Roma che ha raggiunto l’accordo con il Barcellona per Carles Perez. Prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei catalani. Il Parma insiste per Matri e ha la pazza idea Januzaj. Spal e Cagliari continuano a seguire la situazione di Pinamonti. Il Monaco piomba su Mertens, importante offerta dei monegaschi al belga del Napoli. Il Siviglia continua il pressing sul Milan per Suso. La Fiorentina resta sempre favorita per Amrabat. Offerta da 14 milioni al Verona e accordo col giocatore che in ogni caso non può muoversi fino a giugno. Il Brescia è ad un passo da Lykogiannis, terzino del Cagliari. Il Genoa segue Parigini del Torino. Continuano i contatti tra i granata e il Villarreal per Zaza. Incontro positivo tra Sampdoria e Sassuolo per Caprari. Su Christie del Fulham piomba anche il Bologna. In Serie B, al Trapani arriva in prestito dal Bari il centrocampista Tomas Kupisz. Il Cosenza ci prova per Dezi. Nel derby calabrese per Casasola è il Crotone ad avere la meglio. Ad Empoli va verso l’esonero Roberto Muzzi. Al suo posto Pasquale Marino.