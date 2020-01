Calciomercato, le ultime trattative: ecco il colpo del Napoli: Juventus e Roma attivissime

ROMA, ARIA DI RINNOVAMENTO – Tempo di rinnovi contrattuali in casa Roma. A poche ore da quello di Aleksandar Kolarov, ha ufficializzato il suo prolungamento con il club giallorosso anche Bryan Cristante, ora in scadenza il 30 giugno del 2024. “Sono contentissimo di aver rinnovato – ha dichiarato il centrocampista giallorosso, che sta recuperando da un lungo infortunio – Questo è il posto in cui voglio stare per crescere ancora: mi piace il progetto che stiamo sviluppando, secondo me porterà a ottimi risultati”. Cristante, classe 1995, è arrivato nella Capitale dall’Atalanta nell’estate del 2018, firmando fino al 2023 e collezionando finora 54 presenze e cinque gol. “Conoscevo le qualità tecniche di Cristante già prima di venire alla Roma – ha dichiarato il direttore sportivo Petrachi – Una volta arrivato qui, ho avuto modo di apprezzarne i valori e la dedizione al lavoro quotidiano”.

LA JUVE GUARDA AI GIOVANI – Non solo il colpo Ntenda, la Juve guarda ad un altro colpo in prospettiva, mantenendo così quella linea verde che ha portato anche all’arrivo di Kulusevski. Secondo quanto risposta il “The Sun”, i bianconeri sarebbero vicinissimi a Tahith Chong, che strapperebbero al Manchester United con un’offerta al giocatore da 35.000 sterline a settimana, pari a 40.000 euro circa. La dirigenza juventina segue da tempo la 20enne ala olandese in scadenza di contratto e ora potrebbe trovare l’apertura giusta dal momento che il giocatore sembra essere scontento per il suo scarso impiego. Tornando a Ntenda, oggi il calciatore – che in Francia viene paragonato a Benjamin Mendy -si è sottoposto alle visite mediche al J Medical, prima di mettere la firma sul contratto bianconero. Ntenda è un esterno basso di spinta, dotato di buona tecnica, ottimi margini di crescita ed è presenza fissa nelle nazionali giovanili francesi.

HAN RAGGIUNGE MANDZUKIC – Il nordcoreano Han Kwang Sung si trasferisce in Qatar nelle file dell’Al-Duhail, la squadra che un paio di settimane fa ha ingaggiato l’ex attaccante croato della Juventus Mario Mandzukic. La società asiatica in un post sul suo account Twitter ha ufficializzato l’arrivo del 21enne asiatico acquistato lo scorso 2 settembre dalla società bianconera che lo aggregò alla formazione Under 23 militante in serie C. Il giovane attaccante nato a Pyongyang ha giocato in Italia al Cagliari e nel Perugia. È stato capitano della Corea del Nord Under-16 con cui ha vinto il campionato asiatico di categoria 2014. Nella formazione asiatica gioca anche il francese naturalizzato marocchino Mehdi Benatia, altro ex bianconero.

PRIMO COLPO DEL NAPOLI – Sarà Diego Demme il primo colpo del mercato invernale del Napoli. Il centrocampista del Lipsia è a un passo dalla firma e potrebbe essere nei prossimi giorni in Italia per le visite mediche. Demme, 28 anni, di chiare origini italiane, arriverà al Napoli per circa 12 milioni di euro. Il suo arrivo non chiude la trattativa con il Celta per Lobotka, che potrebbe anche lui arrivare a rinforzare la mediana azzurra.

IL FRATELLO DI BALOTELLI TROVA SQUADRA – Il Caravaggio Calcio ha ingaggiato Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli. La società ha ufficializzato l’acquisto: “L’Usd Caravaggio è lieta di annunciare di aver trovato l’accordo per la seconda parte della stagione 2019/2020 con l’attaccante classe 1993, Enock Barwuah”. L’attaccante, fratello del famoso attaccante del Brescia, ha trascorso metà stagione al Castiglione in Eccellenza segnando una rete in 12 presenze. Già ex Ciliverghe e Pavia, Enock era svincolato.