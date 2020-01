Calciomercato, le voci dall’Inghilterra sull’Inter: scambio Torino-Atalanta, difensore per Samp e Verona

S è da poco conclusa una giornata importante valida per il campionato di Serie A, sono arrivate importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Nel frattempo il calciomercato entra sempre più nel vivo non solo per gennaio anche per giugno, ecco tutte le trattative nel dettaglio.

ERIKSSON – Sven Goran Eriksson punta l’Australia. Nel dettaglio il proprietario dei Newcastle Jets, ha fatto sapere che dopo l’esonero di Ernie Merrick la societa’ ha ricevuto una decina di curricula “e fra questi c’e’ quello di Eriksson. Faremo le nostre valutazioni, abbiamo bisogno di qualcuno in grado di darci qualcosa, con un po’ di esperienza e che venga qui con le giuste motivazioni”.

INTER – L’Inter non molla Eriksen, secondo il Daily Mirror il club nerazzurro sarebbe pronto a presentare un’offerta da 23,5 milioni di euro al Tottenham per avere già a gennaio il 27enne centrocampista danese. Eriksen è in scadenza di contratto e ha rifiutato tutte le proposte di rinnovo, alla finestra anche Juventus e Real Madrid. Nel frattempo anche il Manchester United sulle tracce di Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona, secondo il Daily Express, i Red Devils sarebbero disposti a mettere sul piatto 20 milioni di euro per strappare il sì del club spagnolo, sempre dall’Inghilterra arrivano indiscrezioni di un interesse del Manchester City per Milan Skriniar.

CONTE – E’ costato circa 31,2 milioni di euro l’esonero di Antonio Conte dal Chelsea. Questo è ciò che emerge, secondo i media inglesi, dal bilancio del club londinese datato 30 giugno 2019.

ROMA – La Roma “è lieta di annunciare che Aleksandar Kolarov ha rinnovato il contratto con il Club fino al 30 giugno del 2021”. “Desidero ringraziare la società per questo rinnovo, che è motivo di grande soddisfazione per me”, ha dichiarato il laterale serbo. “Anche oggi lo vivo come un nuovo punto di partenza: intendo migliorarmi ancora e contribuire alla crescita costante del club”. Kolarov è arrivato alla Roma nell’estate del 2017 e finora ha collezionato 113 presenze, segnando 17 gol. “Siamo felici di poter annunciare questo rinnovo”, le parole del CEO Giudo Fienga. “Alex ha sempre garantito un altissimo livello professionale dentro e fuori dal campo. Questo ci consente di poter continuare a contare su di lui”.

SAMPDORIA – Il Galatasaray insiste per avere il difensore della Sampdoria Murillo, offerta del prestito per 1 milione di euro fino al termine della stagione ma ancora manca l’accordo, nuovi contatti nelle prossime ore. Intanto, dall’Inghilterra sondaggio del Newcastle per Colley ma i blucerchiati hanno intenzione di parlarne solo per la prossima estate e per un corrispettivo di 18 milioni di euro.

BRESCIA – Simon Skrabb effettuerà a breve le visite mediche con il Brescia: l’attaccante finlandese guadagnarà 400.000 euro più bonus, al Norrkoping andranno invece circa 3 milioni di euro.

HELLLAS VERONA – In arrivo un nuovo importante innesto. In pole Federico Dimarco, calciatore dell’Inter che non sta giocando con Antonio Conte.

SCAMBIO TORINO-ATALANTA – Clamoroso inserimento del Torino per l’attaccante Barrow che sembrava ad un passo dal Bologna, potrebbe fare percorso inverso il difensore Bonifazi.

SAMPDORIA – La Sampdoria sta per chiudere per il difensore: si tratta di Kjaer dell’Atalanta.

