Si sbaciucchiano allo stadio ma le telecamere li beccano: il VIDEO diventa virale, ma c’è un colpo di scena

Non certo un’idea geniale andare allo stadio con l’amante. Eppure è successo. In Ecuador, una coppietta clandestina ha deciso di passare una serata insieme allo stadio. Un’uscita alternativa che però e costata cara ai due. Chissà cosa si saranno detti prima di andare ad assistere al match. “Dove andiamo stasera? Al cinema?” “Ma no. Andiamo allo stadio”. “Allo stadio? Non sarà pericoloso?” “No, ci saranno migliaia di persone chi vuoi che ci veda?“. Mai idea fu più malsana. Durante la gara del massimo campionato tra Barcelona de Guayaquil e Delfin, nella cosiddetta “Noche Amarilla” (la notte gialla), i due amanti sono stati beccati a sbaciucchiarsi sugli spalti attraverso la “Kiss Cam”. Ed ecco che la notte gialla si è trasformata in una notte nera.

La donna, infatti, risulta essere sposata. I due teneri amanti, dopo essersi accorti dell’inquadratura hanno provato a fare i vaghi. Troppo tardi. Il Var ha confermato tutto. Il contatto c’è stato (perdonateci la battuta). Il video è diventato virale, così come il tradimento. Una serata alla quale hanno preso parte anche alcuni ospiti d’eccezione come Alessandro Del Piero, Ronaldiho, Diego Forlán, Kaká e Pirlo. Ma i veri protagonisti sono stati i due amanti. Avranno imparato la lezione? In basso il VIDEO che sta facendo il giro del mondo.