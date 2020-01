Esonero Semplici, decisione inevitabile della Spal: i candidati alla sostituzione

Esonero Semplici – Si è da poco conclusa la seconda gara della diciottesima giornata di Serie A. La Spal è uscita sconfitta dall’impegno casalingo contro l’Hellas Verona. A decidere il match le reti di Pazzini e Stepinski. Ore caldissime per il futuro di Leonardo Semplici, tecnico spallino. Dopo le parole della società e del proprietario nelle scorse settimane è facile prevedere che alla prossima giornata, Fiorentina-Spal, non ci sarà più Semplici sulla panchina bianco-azzurra. Troppo pochi i 12 punti conquistati sinora. A deludere è stato soprattutto il gioco. La Spal non è mai riuscita ad impensierire la retroguardia del Verona. I nomi che circolano per la panchina ferrarese sono quelli di Gigi Di Biagio e di Gianni De Biasi, con il primo leggermente favorito secondo fonti vicine all’ambiente.