E come l’anno scorso…Fiorentina-Genoa finisce 0-0, Criscito sbaglia un rigore: le pagelle, Dragowski para tutto

Fiorentina-Genoa – Fiorentina e Genoa non vanno oltre lo 0-0 nel secondo anticipo della ventunesima giornata di Serie A. Nel primo tempo è il Genoa ad avere l’occasione per andare in vantaggio. Favilli guadagna un calcio di rigore sull’ingenuità di Pezzella. Criscito, però, si fa intercettare il penalty da Dragowski, bravo a respingere con i piedi. La Fiorentina risponde con la traversa di Milenkovic. Nella ripresa sono del Genoa le migliori occasioni. Prima è Milenkovic a chiamare Dragowski ad un super intervento su una maldestra deviazione verso la propria porta. Pinamonti si divora il gol della vittoria ad un minuto dalla fine, calciando ancora una volta addosso al portiere polacco della Fiorentina.

Fiorentina-Genoa, le pagelle di CalcioWeb

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 9; Milenkovic 5.5, Ger.Pezzella 4.5, Caceres 5; Lirola 5.5, Benassi 6, Pulgar 6, Castrovilli 6.5 (65′ Eysseric 6), Venuti 6 (82′ Olivera sv); Chiesa 5.5, Cutrone 5.5 (59′ Vlahovic 6.5).

GENOA (3-5-2): Perin 6 ; Biraschi 6, Romero 5.5, Criscito 4.5; Ghiglione 5.5, Behrami 6.5 (90′ Jagiello sv), Schöne 6.5, Sturaro 6, Barreca 5.5; Pandev 5 (62′ Sanabria 5.5), Favilli 6.5 (70′ Pinamonti 4.5).