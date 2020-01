Fiorentina rinata con Iachini: la reazione di tecnico e calciatori al triplice fischio [VIDEO]

La Fiorentina è rinata dopo il ribaltone in panchina. Il club viola ha perso tempo (e punti) con Vincenzo Montella in panchina, non ci sono stati mai dubbi su una squadra costruita bene in estate e puntellata anche nel mercato di gennaio, adesso può contare su un allenatore esperto e di categoria ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti, Iachini ha cambiato volto alla squadra. Terzo risultato utile conscutivo e seconda vittoria di fila per la Fiorentina che ieri ha sbancato il San Paolo, è vero che il Napoli è in piena crisi ma vincere sul campo del Napoli non è mai facile. La partita si è conclusa con il risultato di 0-2 grazie alle reti siglate da Chiesa e Vlahovic, al fischio finale esultanza bellissima di calciatori e allenatore, poi tutta la squadra sotto la curva. In basso il video della festa.