Francesco Repice: “il sarrismo è una cazzata, a calcio si gioca per vincere le partite”

Il noto giornalista Francesco Repice fa discutere con alcune dichiarazioni in particolar modo su Maurizio Sarri, ecco le frasi riportate da a CasaNapoli: “con il Chelsea non c’era il sarrismo e ha vinto l’Europa League. Alla Juventus sicuramente vincerà qualcosa, con il Napoli ha attuato il sarrismo ma non ha vinto nulla. E’ un discorso divertente questo sul “sarrismo”. A calcio si gioca per vincere le partite, il resto è fuffa. Io sono convinto che non esista sarrismo, allegrismo o cose del genere.

Non esiste nulla di tutto questo, esistono dei giocatori forti che ti fanno vincere le partite. Sono stato per molti anni uno zemaniano ferreo, fino a quando non ho capito che con Zeman ti potevi divertire ma non vincere le partite. Ti divertivi ma non vincevi i campionati, non vincevi i titoli. Uno gioca a calcio per vincere le partite ed i titoli: che sia una promozione dall’Eccellenza alla serie D, che sia promozione dalla serie B alla serie A, che sia una Coppa Campioni o uno Scudetto.

Il resto sono chiacchiere alle quali ho smesso di appassionarmi, avendo avuto rapporti con tantissimi allenatori. Si gioca a calcio per vincere le partite: quando hai giocatori forti vinci le partite, quando non li hai fai spettacolo. Lo spettacolo è bello, come una rappresentazione, ma alla fine non vinci nulla.”