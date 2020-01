Genoa-Sassuolo, situazione incandescente. Veleni post partita: “I calciatori sono molti arrabbiati…”

Debutto ok per Nicola sulla panchina del Genoa, i rossoblu battono il Sassuolo. La gara, però, è contrassegnata da tante polemiche arbitrali. Situazione incandescente anche nel post gara, veleni a fine partita con le dichiarazioni dell’amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali ai microfoni di Sky: “I giocatori sono molto arrabbiati e non vogliamo farli parlare. Non è un momento piacevole. Il risultato è negativo e una partita giocata in questo modo ti lascia tanto rammarico. Dell’arbitraggio preferiamo non parlarne, stasera sorvoliamo”.

“Ci sono determinate situazioni che ci danneggiano, questo non va bene. Le immagini sono molto chiare, si capisce cosa è successo e perdere la partita in questo modo ci dà tanta rabbia. Non c’era bisogno di parlare con Obiang. Lui non ha toccato il suo avversario, non c’era assolutamente rigore. E lo stesso discorso vale su Berardi perché il fallo doveva essere fischiato a inizio azione sul gol di Pandev”.