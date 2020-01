Giallo De Rossi, il calciatore lascia il Boca ed il calcio: i motivi

Sorpresa sul futuro del centrocampista Daniele De Rossi, il calciatore ex Roma ha lasciato inaspettatamente il ritiro del Boca Juniors. La notizia è stata riportata direttamente dai media argentini, bisogna capire i motivi dell’addio se solo per questioni personali o per una decisione del nuovo allenatore Miguel Ángel Russo. Il contratto di De Rossi è in scadenza a giugno, nel colloquio con l’allenatore Miguel Ángel Russo, De Rossi avrebbe parlato di problemi personali con la figlia maggiore. Inoltre ci sono stati cambiamenti dirigenziali al Boca Juniors con l’elezione del nuovo presidente Jorge Amor Ameal. Alle 19 la conferenza stampa con nuovi aggiornamenti ma De Rossi lascia il Boca ed il calcio giocato.