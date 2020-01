Indagine sulla Juventus: “è fuori dai parametri del Fair Play Finanziario”

Nonostante la sconfitta in finale di Supercoppa contro la Lazio, la stagione della Juventus rimane importantissima, i bianconeri hanno allungato in classifica in Serie A dopo il passo falso dell’Inter contro l’Atalanta, in Champions League la squadra di Maurizio Sarri si prepara per gli ottavi mentre in Coppa Italia ha appena raggiunto i quarti di finale dopo il netto successo di ieri contro l’Udinese. Sono anche giorni di calciomercato ma non dovrebbero esserci movimenti di grande rilievo nemmeno dopo il grave infortunio di Demiral, è stata bloccata la partenza di Rugani. Nel frattempo però arriva un allarme dal punto di vista finanziario. L’investimento per Cristiano Ronaldo ha cambiato gli scenari dal punto di vista economico e non aver vinto la Champions League può pesare tantissimo, la stagione in corso può risultare fondamentale con i bianconeri intenzionati ad arrivare in fondo anche per ‘respirare’ dal punto di vista finanziario, inoltre pesano anche gli ingaggi di de Ligt, Emre Can, Rabiot e Ramsey, calciatori che non hanno di certo entusiasmato fino al momento, in particolar modo l’investimento per l’olandese è stato veramente oneroso e fino al momento non ripagato dal campo.

Il bilancio è in rosso e quindi la Juventus rischia delle sanzioni per il Fair Play finanziario. Questo è quanto emerge dall’indagine affidata da RMC Sport all’autorevole KPMG, società di consulenza finanziaria, sui conti delle 8 squadre che hanno vinto nei maggiori campionati europei. In casa Juventus sono aumentati i costi del personale che hanno raggiunto 327,8 milioni e causato una perdita a bilancio. I ricavi operativi sono cresciuti mentre non hanno migliorato di molto la situazione gli introiti derivanti dai diritti tv.

La soglia di sostenibilità imposta dal Fair Play Finanziario dell’Uefa impone una percentuale inferiore al 70%. La Juve è leggermente oltre il tetto massimo previsto, al 71%.

La situazione finanziaria della Juventus può essere considerata preoccupante ma giudicata all’interno del club ‘sotto controllo’.