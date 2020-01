Infortunio Kane – Brutta tegola per il Tottenham e per Josè Mourinho. Harry Kane, bomber degli Spurs, ha abbandonato il campo durante la gara di Premier League contro il Southampton per un guaio muscolare. Un problema serio per l’inglese visto che, come riferisce il giornalista Dan Kilpatrick, Harry Kane ha lasciato il St Mary’s Stadium in stampelle. Le prime impressioni portano a dire che Kane salterà almeno un mese. A rischio, dunque, l’andata degli ottavi di Champions League contro il Lipsia.