Infortunio Meret – Alex Meret salterà la gara contro la Lazio, in programma domani alle 18, per un trauma contusivo al fianco sinistro riportato contro l’Inter. Il portiere è rimasto fuori dalla lista dei convocati. Gattuso punterà quindi su Ospina. Out dai convocati anche gli altri infortunati Koulibaly, Maksimovic, Mertens e Ghoulam, oltre a Younes, alle prese con l’influenza.