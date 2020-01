Infortunio Quagliarella, Ranieri non rischia: l’attaccante out dall’11 titolare

INFORTUNIO QUAGLIARELLA – Si gioca la prima partita valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di dare importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Nel primo match si affrontano Lazio e Sampdoria, momento magico per la squadra di Simone Inzaghi che punta anche lo scudetto, i biancocelesti sono reduci da una serie di vittorie consecutive e hanno intenzione di impensierire Juventus e Inter. La squadra di Ranieri è reduce dalla bella vittoria casalinga contro il Brescia e ha intenzione di guadagnare altre posizioni in classifica ed allontanarsi dalla zona calda. Nel frattempo brutte notizie per la Sampdoria, Fabio Quagliarella non partirà dal primo minuto contro la Lazio a causa di un problema muscolare, Ranieri ha deciso di non rischiarlo. Il calciatore è comunque in panchina.