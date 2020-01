Inter-Atalanta 1-1, le pagelle di CalcioWeb: Go(l)sens, Handanovic come Superman, Palomino comodino

Inter-Atalanta – Pareggio per 1-1 nell’anticipo serale della diciannovesima giornata di Serie A. Bella gara tra le due squadre nerazzurre del nostro campionato. Inizio sprint dell’Inter con un palo di Lukaku (a gioco fermo per un irregolarità). Vantaggio qualche istante dopo con Lautaro Martinez, l’Atalanta risponde alla grande nella ripresa. Palo di Malinovskyi, poi gol di Gosens. Traversa di Gomez (anche qui a gioco fermo). Muriel ha il pallone del vantaggio dagli undici metri ma si fa parare il rigore da Handanovic, il nostro migliore in campo.

INTER (3-5-2):

Handanovic 8 – La sua presenza è imprescindibile per i nerazzurri, ci mette sempre una pezza e nega la vittoria all’Atalanta parando il penalty a Muriel: SUPERMAN.

Godin 6 – Chiamato a sostituire Skriniar lo fa bene, senza particolari sbavature: VECCHIA GUARDIA.

de Vrij 6 – Contiene bene le offensive dell’Atalanta: SENZA AFFANNO.

Bastoni 5.5 – Difende senza patemi ed è elegante palla al piede, ingenuità sul rigore che però non gli costa caro grazie ad Handanovic: SPALLE COPERTE.

Candreva 5.5 – Da quando è arrivato il “dottor” Conte sembra resuscitato, poi si addormenta sul gol per tornare all’antico: ZOMBIE.

Gagliardini 6 – Quando viene chiamato in causa fa sempre il suo: ONESTO LAVORATORE.

Brozovic 6 – Fa filtro davanti alla difesa e aiuta la manovra in fase di uscita, solita buona partita: COSTANTE.

Sensi 6 – E’ tornato da poco e si vede, fa comunque una buona gara: SENSI DEL DOVERE (72′ Borja Valero 6)

Biraghi 5 – E’ sempre il meno convincente della “macchina” di Conte, non a caso si cerca un calciatore in quel ruolo: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.

Lautaro Martinez 7 – Segna sempre, nella ripresa cala nettamente, ma Conte lo ringrazia e si affida ai suoi gol: LAUTARO SII (80′ Politano sv)

Lukaku 6.5 – Incontenibile per la difesa dell’Atalanta, domina con il suo fisico: FORZA DELLA NATURA.

ATALANTA (3-4-1-2):

Gollini 6 – Non ha particolari responsabilità sul missile da distanza ravvicinata di Lautaro: SILURATO.

Toloi 5.5 – Tutto sommato è il più attento dei tre dietro e non raggiunge la sufficienza il che è tutto dire: ARCIGNO.

Palomino 5 – Lukaku si appoggia a lui per poi girarsi e fare quello che vuole: SE LUKAKU E’ UN ARMADIO LUI E’ UN COMODINO.

Djimsiti 5 – Poco attento in marcatura, sbaglia parecchi disimpegni: DA DIMENTICARE.

Hateboer 5.5 – Dopo pochi minuti si prende un’ammonizione che gli farà saltare la prossima gara: SEGNATO.

de Roon 5 – Anche lui si becca un giallo che lo condiziona in un ruolo in cui ogni tanto serve fare qualche fallo per spezzare la manovra avversaria: INDISCIPLINATO.

Pasalic 5.5 – Si muove anche abbastanza bene ma quando deve calciare mira a sinistra e tira a destra: STRABICO (70′ Muriel 4.5)

Gosens 7 – Più continuo di Hateboer in fase di spinta, segna con una regolarità pari a quella di Alessia Marcuzzi al bagno: GOL-SENS (91′ Castagne sv)

Gomez 5.5 – Male questa sera il Papu, è come quando fai un compito in classe e devi trascriverlo in bella: BRUTTA COPIA.

Ilicic 6 – Meglio di Gomez, ma ci ha abituati talmente bene che quando gioca sottotono fa notizia: OFFUSCATO.

Zapata 4.5 – Sarà che è tornato adesso dall’infortunio, sarà che è pesante e deve rientrare in condizione, sarà quello che si è mangiato durante le feste, ma fatto sta che non è utile alla causa: APPESANTITO (53′ Malinovskyi 6.5)