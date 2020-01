Verona, problemi per Kumbulla: il calciatore in ospedale dopo la gara contro il Bologna [AGGIORNAMENTI]

Problemi per il centrale albanese del Verona Marash Kumbulla. A renderlo noto è lo stesso club gialloblù con un comunicato sul proprio sito ufficiale: “L’Hellas Verona rende noto che “il calciatore Marash Kumbulla ha chiesto la sostituzione nel corso del primo tempo del match contro il Bologna per via di una emicrania oftalmica con momentaneo annebbiamento della vista. Il calciatore verrà tenuto sotto osservazione e, ove si rendesse necessario, si sottoporrà nelle prossime ore ad ulteriori accertamenti”.