“Lascio il ritiro, non sono a mio agio”: la coraggiosa decisione di un calciatore, i motivi [NOME E DETTAGLI]

Preoccupato per quanto sta accadendo all’indomani della decisione dell’Iran di lanciare un attacco missilistico contro due basi militari in Iraq che ospitano truppe statunitensi. Una rappresaglia a seguito dell’attacco di droni americani che ha ucciso Qassem Soleimani. E così, il difensore dell’Ajax e della nazionale Usa Sergino Dest, ha deciso di non proseguire con i compagni il ritiro invernale degli olandesi in Qatar.

Il club biancorosso ha dichiarato che il giocatore ha chiesto di lasciarlo in quanto “non si sentiva a proprio agio”. L’Ajax “ha compreso la richiesta e l’ha soddisfatta”. La squadra si trova in Qatar per svolgere la preparazione e due amichevoli durante la pausa invernale del campionato olandese. Dest, di padre surinamese-americano e madre olandese, l’anno scorso ha deciso di vestire la maglia della nazionale Usa anziché quella dell’Olanda.