Lazio non fermarti, così sei bellissima! Immobile show, la Samp non ci capisce più niente: le pagelle

DEVASTANTE! Questa, in una sola parola, la Lazio attuale. Non si vuole più fermare la squadra di Inzaghi. Anzi, forse, non si riesce più a fermare. Biancocelesti spietati contro una Sampdoria che c’ha anche messo del suo. Solito show di Immobile e i difensori ospiti non ci hanno capito più niente. Colley malissimo, Chabot da matita rossa. Inzaghi ringrazia e ne rifila 5. La sblocca subito Caicedo, poi ci pensa il Re dei bomber a farne tre, di cui però due su rigore. L’altra rete è d Bastos, a nulla serve quella di Linetty. 5-1 il finale, di seguito le pagelle della nostra redazione.

LAZIO (3-5-2): Strakosha 6.5; Patric 6.5, Acerbi 7 (21′ st Vavro 6), Radu 6.5 (4′ st Bastos 7); Lazzari 7, Milinkovic-Savic 6.5, Leiva 7, Luis Aberto 6.5, Jony 6.5; Caicedo 7 (13′ st Adekanye 6), Immobile 8.5. In panchina: Proto, Guerrieri, Luiz Felipe, D. Anderson, Parolo, Berisha, Minala, A. Anderson, Correa. Allenatore: Inzaghi 7.5

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 4.5; Bereszynski 5, Colley 4, Chabot 3, Murru 4.5 (18′ st Augello 5.5); Thorsby 5, Vieira 5, Linetty 6, Jankto 5 (1′ st Ekdal 5.5); Gabbiadini 5 (26′ st Bonazzoli 6), Caprari 5. In panchina: Seculin, Falcone, Regini, Rocha, Bertolacci, Leris, Rigoni, Maroni, Quagliarella. Allenatore: Ranieri 5.

ARBITRO: Chiffi di Padova 6. RETI: 7′ pt Caicedo, 17′ pt e 20′ st (rig.) e 20′ pt Immobile, 9′ st Bastos, 25′ st Linetty.

NOTE: giornata piovosa, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Vieira, Colley, Adekanye. Espulso al 73° Chabot (rosso diretto per fallo su chiara occasione da gol). Angoli: 6-4. Recupero: 0′ pt, 0′ st.