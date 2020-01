Una magia di De Paul trascina l’Udinese, Lecce beffato nel finale: le pagelle di CalcioWeb

LECCE-UDINESE – Si è concluso un altro match importante valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Lecce ed Udinese che si sono affrontate in un match importante valida per la zona salvezza. La partita non è stata entusiasmante dal punto di vista tecnico, la posta in palio era infatti altissimo, dal punto di vista dell’intensità è stata comunque una buona partita, tanti duelli in mezzo al campo. Nel complesso le difese hanno avuto la meglio, sono mancati i calciatori di maggiori qualità, bene Okaka e Babacar che si sono visti annullati i gol del vantaggio, buone la prestazione del calciatore di maggiore qualità in campo: De Paul. E’ proprio l’argentino a regalare tre punti d’oro ai bianconeri nel finale, finisce 0-1.

LECCE-UDINESE, LE PAGELLE DI CALCIOWEB

LECCE (4-3-1-2): Gabriel 7; Donati 6.5, Lucioni 6.5, Rossettini 6, Dell’Orco 5.5; Petriccione 6, Tachtsidis 5, Tabanelli 5.5 (dal 69′ Farias 5.5); Mancosu 6.5; Babacar 6.5 (dall’80’ La Mantia s.v.), Falco 6.

UDINESE (3-5-2): Musso 6.5; De Mai 6o, Ekong 5.5, Nuytinck 6.5; Stryger Larsen 6, Fofana 6, Mandragora 5.5, De Paul 7.5 (Dal 91′ Barak s.v.), Sema 5 (dal 75′ Pussetto 5); Okaka 7, Nestorovski 5 (dal 65′ Lasagna 5).