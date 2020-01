Legrottaglie racconta Ibra. “Quando mi disse: ‘i campionati non te li fa vincere Gesù, ma io…”

Inutile stare a parlare della forte personalità di Zlatan Ibrahimovic, che lui stesso non ha mai nascosto nel corso degli anni. In tal senso, a raccontare un episodio che racchiude il suo modo di essere è Nicola Legrottaglie, ex difensore e compagno di squadra dello svedese ai tempi della Juventus.

Il calciatore, che si è raccontato al Corriere dello Sport, ha rivelato un particolare aneddoto riguardante proprio loro due: “Non è mai stato uno da consigli o spiegazioni. Lui giudicava tutto ciò che facevi, per poi dirti che eri bravo o meno. E sapeva di essere il più forte di tutti. Io in quegli anni avevo già avuto la mia conversione, lui un giorno mi disse: ‘Nicola, ricordati però che i campionati non te li fa vincere Gesù, quelli te li faccio vincere io’. Ecco, era solo una battuta che ancora oggi mi fa sorridere, ma che spiega bene chi è Zlatan”.