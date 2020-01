Chi è Lennart Czyborra, il terzino ad un passo dall’Atalanta? Un tedesco sulle orme di Gosens [VIDEO]

L’Atalanta cercava un rinforzo sulla fascia sinistra e l’ha trovato in Lennart Czyborra. L’esterno tedesco è ad un passo dalla firma coi bergamaschi e sarà un nuovo calciatore a disposizione di Gian Piero Gasperini. Arriverà dagli olandesi dell’Heracles Almelo per una cifra di poco inferiore ai 4 milioni di euro. Curiosità: anche Gosens veniva dall’Heracles. E visti i risultati ottenuti con il terzino attualmente in maglia nerazzurra i tifosi della Dea si sfregano già le mani,

Chi è Lennart Czyborra?

Classe 1999, è cresciuto nel settore giovanile di Motor Eberswalde, Union Berlino, Hertha Berlino, Energie Cottbus. La grande occasione arriva nel 2015 con il passaggio allo Schalke 04. Tre anni nelle giovanili, poi il club decide di non credere più in lui e lo manda in Olanda. Prima stagione con l’Heracles buona, nella quale ha subito conquistato il posto da titolare. Nel 2019-2020 è cresciuto tantissimo anche in zona offensiva. Due gol e tre assist in Eredivisie e un rendimento costante. In basso il VIDEO con alcune delle sue giocate.