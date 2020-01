Lite nello spogliatoio con un calciatore, Mourinho prende un provvedimento clamoroso

Primi malumori al Tottenham per l’allenatore Josè Mourinho. La Premier League sta regalando grande spettacolo, in particolar modo la stagione entra sempre più nel vivo, il Liverrpool è inarrestabile ma per la qualificazione in Champions League è ancora tutto aperto. Nel frattempo emerge un retroscena clamoroso che riguarda proprio lo Special One, come riporta il Daily Mail duro faccia a faccia con Danny Rose, il calciatore si sarebbe arrabbiato per la decisione dello Special One di non schierarlo in campo contro il Watford. Mourinho e Rose avrebbe avuto un’accesa discussione, lo spogliatoio si sarebbe schierato dalla parte dell’allenaotore, alla squadra infatti non sarebbe andato giù il comportamento di Rose. Dopo la discussione il calciatore si è allenato da solo per evitare nuovi momenti di tensione.