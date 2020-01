E’ un Liverpool sempre più dei record: la squadra di Klopp può avvicinarsi ai 110 punti, anche lo United ko

Si è giocato un altro turno importante valido per la Premier League, il campionato inglese continua a regalare spettacolo e la stagione entra sempre più nel vivo e la seconda parte si preannuncia ancora più emozionante. Continua la corsa inarrestabile del Liverpool, la squadra di Klopp non si ferma più e liquida anche il Manchester United, 2-0 nel big match della 23/a giornata. Le reti di Van Dijk al 14′ e Salah al 93′. La squadra di Jurgen Klopp consolida ulteriormente il primato in classifica, il Liverpool ha conquistato la 21esima vittoria su 22 partite e un vantaggio di 16 punti sul Manchester City secondo. Il Manchester United invece rimane al quinto posto, il distacco dalla zona Champions League è di 5 punti. Il Liverpool sta battendo tutti i record e può superare i 100 punti in classidica ed anche avvicinarsi ai 110.

CLASSIFICA: Liverpool 64 punti; Manchester City 48; Leicester 45; Chelsea 39; Manchester Utd, Wolverhampton 34; Sheffield Utd 33; Tottenham 31; Crystal Palace 30; Arsenal, Everton, Newcastle 29; Southampton 28; Burnley 27; Brighton 25; Watford, West Ham 23; Aston Villa 22; Bournemouth 20; Norwich 17. West Ham e Liverpool una gara in meno