Lutto nel mondo del calcio, morto un ex difensore della Serie A [NOME e DETTAGLI]

Lutto nel calcio. E’ venuto a mancare un ex difensore di Sampdoria, Monza, Catania e Paternò, oltre che degli australiani dell’Adelaide. Si tratta di Mario Corti, tra i più importanti protagonisti della promozione in A nel 1960 e a lungo capitano etneo. Nato a Genova nel 1931, Corti è approdato al Catania nel 1957 e vi rimase fino al 1964 sommando complessivamente 205 presenze e realizzando una rete. In occasione della gara con il Potenza, in programma domenica alle 15 al “Massimino”, il club rossoazzurro (con il quale ha militato per la maggior parte della carriera) ha richiesto alla Lega Pro l’autorizzazione ad apporre sulla propria maglia la fascia in segno di lutto al braccio e a osservare un minuto di raccoglimento prima del fischio d’inizio.