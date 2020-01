Coppa Italia – Milan, tutto facile: i rossoneri si divertono contro la Spal, le pagelle di CalcioWeb

Tutto facile, tutto come da copione. Forse non così scontato, quest’anno, in casa Milan. Intanto, però, gli uomini di Pioli hanno conquistato i quarti di finale di Coppa Italia. Contro la Spal non c’è molto da soffrire, anzi. La gara è subita in discesa, con Piatek che la sblocca scappando via in profondità e battendo il portiere ospite. Flebile reazione dei ferraresi, i padroni di casa possono gestire e andare sul doppio vantaggio a ridosso dell’intervallo: ci pensa Castillejo con un bel piatto a giro preciso e che non lascia scampo all’estremo difensore biancazzurro. La ripresa è pressoché una formalità, utile soltanto a Theo Hernandez per aggiornare il suo score di marcature con i rossoneri: sinistro dal limite forte e a filo d’erba, 3-0. Prima del finale c’è spazio anche per un ‘quasi rigore’ concesso alla Spal per presunto fallo di mano di Paquetà. Il Var però ribalta tutto e per gli uomini di Semplici non c’è neanche la possibilità del gol della bandiera. Si chiude così. In basso, le pagelle della nostra redazione.

MILAN (4-4-2): A. Donnarumma 6; Conti 6, Kjaer 6.5 (37′ st Gabbia sv), Romagnoli 6.5, Theo Hernandez 7; Castillejo 7 (18′ st Suso 6), Krunic 6, Bennacer 6.5, Bonaventura 6 (30′ st Paquetà 6); Piatek 7, Rebic 6.5. In panchina: Begovic, Soncin, Leao, Ibrahimovic, Kessie, Brescianini, Maldini.

SPAL (3-5-2): Berisha 5.5; Vicari 5.5, Tomovic 5.5 (20′ st Salamon 6), Igor 5; Strefezza 5.5, Murgia 5.5, Dabo 6 (41′ st Zanchetta sv), Jankovic 5 (27′ st Valoti 6), Tunjov 5.5; Paloschi 5, Floccari 5.5. In panchina: Thiam, Letica, Cionek, Reca, Di Francesco, Cannistra, Cuellar, Mastrilli.

ARBITRO: Ghersini di Genova 6.

RETI: 20′ pt Piatek, 45′ pt Castillejo; 21′ st Theo Hernandez.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Conti, Castillejo, Murgia, Igor e Salamon. Angoli: 6-1. Recupero: 1′, 4′.