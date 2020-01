Napoli, spogliatoio a pezzi: esclusione per motivi disciplinari? [NOME e DETTAGLI]

E’ una situazione sempre più delicata in casa Napoli, la squadra sta deludendo in campionato ed al momento è clamorosamente in lotta per la salvezza, difficile aspettarsi un cambio di passo considerando le difficoltà incontrate e la spaccatura all’interno dello spogliatoio. Nel frattempo scoppia anche un nuovo caso, nel dettaglio potrebbe esserci una decisione di carattere disciplinare e non un infortunio muscolare dietro la mancata convocazione di Allan per la partita di domani in Coppa Italia contro la Lazio. Secondo le ultime indiscrezioni la decisione sarebbe stata presa con l’avallo di Rino Gattuso a seguito del comportamento del calciatore brasiliano durante la gara con la Fiorentina di sabato scorso. Subito dopo la sostituzione il caciatore aveva imboccato di corsa la strada per gli spogliatoi, senza fermarsi a salutare il tecnico e i compagni di squadra, altre voci parlano di un alterco con il compagno Mertens.