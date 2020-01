Paquetà in clinica per un attacco d’ansia, l’episodio dopo Milan-Udinese: non sarà solo “saudade”?

Momento difficile per Lucas Paquetà. Arrivato in pompa magna nel gennaio 2019 sembra ai saluti dopo soltanto un anno di permanenza al Milan. Un anno sicuramente non da ricordare per il brasiliano. Poco coinvolto e poco utile alla causa. Nelle ultime ore emergono anche particolari retroscena su un attacco d’ansia che sarebbe arrivato dopo la gara tra Milan e Udinese. In particolare, il brasiliano (che ha guardato la vittoria dei suoi compagni dalla panchina) ha avvertito un leggero malessere. Paquetà si è recato alla clinica la Madonnina per dei controlli dai quali non è emerso nulla di preoccupante, tant’è che il calciatore si è allenato nei giorni seguenti e sarà a disposizione per la gara contro il Brescia.

Secondo i media brasiliani, però, ci sarebbe altro dietro questo stress. La tipica “saudade” brasiliana. Paquetà non si sarebbe ambientato a Milano, avrebbe pochi amici e poca vita sociale: il giocatore è in pressing sul suo agente Eduardo Uram, che nella giornata di ieri si è recato a Casa Milan per capire quali margini esistono per una cessione. Su di lui c’è l’interesse del Psg di Leonardo, colui che lo portò al Milan per 35 milioni di euro. Stessa cifra che i rossoneri chiedono ora per liberarlo e che i francesi non sono disposti a spendere. Staremo a vedere cosa succederà negli ultimi giorni di mercato, fermo restando che tenere in rosa un calciatore infelice e, passateci il termine, inutile per la squadra sarebbe deleterio.