Iacoponi apre, Cornelius chiude: il Parma supera il Lecce e sogna, le pagelle di CalcioWeb

Parma-Lecce – E’ andata in archivio la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, si sono affrontare Parma e Lecce che hanno dato vita ad una partita importante per la classifica di entrambe. La squadra di D’Aversa torna al successo dopo due partite, importante scatto verso le zone alte della classifica, situazione invece sempre più delicata per gli uomini di Liverani, serve un cambio di passo per evitare spiacevoli sorprese, il calendario non aiuta considerando il prossimo match contro l’Inter, il Parma invece dovrà vedersela sul difficile campo della Juventus. Il primo tempo non si sblocca, il Lecce chiude tutte le occasioni per la squadra di D’Aversa e prova a pungere in contropiede. La partita si sblocca, ad aprire le marcature è stato il difensore Iacoponi, poi entra Cornelius al posto di Inglese, è proprio il danese a chiudere definitivamente i conti. Finisce 2-0, il Parma pensa all’Europa.

Parma-Lecce, le pagelle di CalcioWeb

PARMA (4-3-3): Sepe 6.5; Darmian 6, Iacoponi 7, Bruno Alves 6, Gagliolo 6.5; Grassi 6 (Dal 76′ Scozzarella 6), Hernani 6.5 (dall’84’ Gervinho 6), Kucka 6.5; Kurtic 6, Inglese 5.5 (dal 70′ Cornelius 6.5), Kulusevski 6. All. D’Aversa

LECCE (4-3-1-2): Gabriel 6; Donati 6, Lucioni 5.5, Rossettini 5.5, Dell’Orco 5; Petriccione 5.5, Tachtsidis 5, Deiola 6 (dall’88’ Rispoli s.v.); Mancosu 6 (dal 64′ Lapaadula 6); Babacar 5 (dal 78′ Vera 5.5), Falco 6.5. All. Livernai