Paulo Roberto Falcao, nostalgia dell’Italia: e svela un retroscena inedito…

“Stavo per firmare un contratto di due anni come allenatore della Roma, ma in quel periodo lui (Dino Viola, ndr) si ammalò e morì e non se ne fece più nulla”. E’ il retroscena inedito svelato da Paulo Roberto Falcao, ex calciatore brasiliano Campione d’Italia con la Roma nella stagione 82-83 e che nel 1991 si trovò ad un passo da tornare nella Capitale, per allenare i giallorossi

A distanza di anni, Falcao ha nostalgia dell’Italia: “Mi sento pronto per allenare in Italia, se qualche società mi chiama faccio subito le valige per affrontare una nuova avventura italiana come allenatore. Ma oltre all’Italia – ha proseguito Falcao a Prima Pagina News- mi piacerebbe avere opportunità per allenare in Cina o nei Paesi Arabi”.