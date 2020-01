Pullman si ferma in autostrada: squadra lo spinge e ‘salva’ la trasferta

Incredibile episodio che si è verificato nel calcio femminile. “Le ragazze rosanero spingono e riescono anche a fare ripartire un pullman con 54 posti! Non possiamo perdere”, è questo il messaggio che è stato pubblicato dalla Ludos Palermo, il pullman della squadra rosanero è rimasto bloccato a causa di un guasto sull’autostrada A14 (la “Adriatica”), con le ragazze “costrette” a spingere il bus in direzione Abruzzo per la sfida contro il Real Bellante, squadra di Teramo. Successivamente la Ludos ha cancellato quel post, “sostituendolo” con un altro per spegnere ogni tipo di preoccupazione: “Siamo quasi in hotel, tutto sta avvenendo in perfetto orario”.