Radovanovic condanna il Genoa, il Torino vola ai quarti di Coppa Italia dopo i calci di rigore: le pagelle di CalcioWeb [FOTO]

Torino-Genoa – Si è conclusa la gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, sono scese in campo Torino e Genoa che si sono affrontate in una partita equilibrata fino all’ultimo minuto. In campionao le due squadre stanno disputando una stagione altalenante, la Coppa Italia reppresenta un obiettivo importante per le squadre di metà classifica, la squadra di Nicola inceve deve pensare a raggiungere l’obiettivo salvezza. Vantaggio dei rossoblù con Favilli al 14′, pari di De Silvestri al 23′, le azioni più importanti si sono viste nel primo tempo con il botta e risposta dopo pochi minuti. Nella ripresa le due squadre si sono annullate, non sono mancate le occasioni con i portieri protagonisti. Si va ai supplementari, nei primi 15 minuti grande parata di Radu su Belotti, poi l’espulsione di Meite. Nel secondo tempo supplementare due grandi occasioni per il Genoa che però non riesce a sfruttarle. Si va ai calci di rigore, sbaglia Radovanovic, di Berenguer il rigore decisivo. Adesso il Torino affronterà la vincente di Milan-Spal.

Torino-Genoa, le pagelle di CalcioWeb

Torino (3-4-1-2): Sirigu 6; Bonifazi 6 (dal 102′ Nkoulou s.v.), Djidji 6.5, Bremer 6; De Silvestri 7 (dall’82’ Aina 6), Lukic 5.5 (dal 77′ Rincon 5.5), Meité 4, Laxalt 6; Berenguer 6; Zaza 5 (dal 91′ Millico 6), Belotti 6.

Genoa (3-4-2-1): Radu 6.5; Goldaniga 6, Romero 7, Zapata 5.5 (dal 53′ El Yamiq 5.5); Ghiglione 6, Schone 6.5 (dal 105′ Sturaro s.v.), Behrami 5.5 (dal 65′ Radovanovic 6), Barreca 6; Cassata 6, Agudelo 6 (dal 71′ Destro 5.5); Favilli 7.