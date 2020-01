Roma-Juventus 1-2, le pagelle di CalcioWeb: Kolarov cerca ancora Demiral, Alex Sandro vuole sostituire Perin

Roma-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – La Roma regala i primi 20 minuti, la Juve ringrazia, ne fa due e sbanca l’Olimpico. Vittoria dei bianconeri nella capitale, i giallorossi di Fonseca scendono in campo in ritardo e non riescono a riprenderla. Di seguito, le pagelle della nostra redazione.

ROMA

Pau Lopez 6.5 – Chiude su Ronaldo nel primo tempo, non ha colpe sui gol.

Florenzi 6 – Senza infamia né lode, sufficienza.

Mancini 6 – Esce alla distanza dopo un avvio shock, come tutti i compagni.

Smalling 6 – Idem come sopra.

Kolarov 4.5 – Un disastro, il peggiore. Si dice che ancora stia cercando Demiral, che nel frattempo ha fatto la doccia, ha preso l’autostrada ed è già arrivato a casa.

Diawara 6 – Come sempre molto lavoro sporco.

Veretout 5 – Le colpe non sono tutte sue, perché Pau Lopez non doveva servirlo e perché gli attaccanti bianconeri erano subito pronti ad attaccarlo. Ma la sua velocità nel girarsi ci ricorda tanto il bradipo di ‘Zootropolis’ Flash. (66′ Cristante 6 – Sostanza e ordine)

Zaniolo 6.5 – Tra i pochi giallorossi positivi del primo tempo, anche e soprattutto per quella serpentina palla al piede in cui parte da solo e sembra Messi. Peccato che gli sarà fatale… Sperando non sia nulla di grave, buona guarigione. (35′ Under 6.5 – Entra benissimo sul match, si procura il rigore.)

Pellegrini 5.5 – Oggi si vede poco, e rispetto alle ultime prestazioni è una notizia.

Perotti 6.5 – Si vede pochissimo fino al gol ma dal dischetto si dimostra uno specialista e poi si accende. (81′ Kalinic sv)

Dzeko 6.5 – Fa a sportellate per oltre un’ora lottando da solo con i difensori avversari, poi basta una fiammata per riaprire il match: entra nell’azione che porta al rigore, prima colpendo un palo dopo una gran girata e poi servendo Under.

JUVENTUS

Szczesny 6.5 – Fa il miracolo su Under, peccato che non serva a nulla perché Alex Sandro la prende di mano. Chissà quante gliene avrà dette…

Cuadrado 7 – Corre, pressa, scala, chiude. Fategli fare pure il magazziniere e l’autista…

Demiral 7 – Gioca giusto il tempo di segnare da attaccante consumato e salvare poco dopo su Dzeko. 20 minuti ma decisivi, peccato per l’infortunio. Buona guarigione anche a lui. (19′ De Ligt 6.5 – Non perde la concentrazione, salvataggio prezioso su Dzeko nel finale)

Bonucci 6.5 – Ordine ed attenzione, senza sbavature.

Alex Sandro 5 – Visto che Perin è andato via, si è preso lui la licenza di portiere…

Rabiot 6 – Si accende ad intermittenza.

Pjanic 6 – Vorrebbe fare la solita prestazione da professore, ma sembra pagare ancora un po’ il rientro a scuola dopo feste. Sbaglia numerosi appoggi semplici, in uno di questi Cuadrado ci rimette le penne, viene ammonito e lo insulta in tutte le lingue, colombiano e bosniaco compreso.

Matuidi 6.5 – Come sempre tanta legna, e in questo periodo di freddo e gelo serve come il pane.

Ramsey 5.5 – Anche oggi sbaglia gioco: quando Cristiano Ronaldo si avvicina e gli sussurra che è calcio e non nascondino, è troppo tardi perché Sarri lo sostituisce. (68′ Danilo 6 – Fa il suo)

Dybala 7.5 – Le zanzare di solito si vedono in estate, lui però preferisce anticipare di qualche mese e vaga per il campo a ‘pungere’ i difensori avversari. Veretout ci casca, ma prima ancora serve Demiral. (68 Higuain 6 – Segna ma è in fuorigioco, poi Pau Lopez gli nega il gol)

Cristiano Ronaldo 6.5 – Il rigore e nulla più, oggi. Ma si conferma freddissimo dagli undici metri.