Roma, like alla cessione di Florenzi: ancora grane social, nel mirino un importante giallorosso [DETTAGLI]

Ancora problemi in casa Roma legati all’utilizzo di Instagram. Nel giorno in cui ha fatto discutere il ‘like’ messo dall’ex capitano Totti al post pubblicato da Buffon dopo il successo in Coppa Italia della Juventus sui giallorossi, arriva un altro caso stavolta collegato al profilo social dell’allenatore Paulo Fonseca. Tutto è nato da un messaggio pubblicato ieri dalla Roma con alcune immagini allegate relative all’allenamento. Poco dopo un utente ha lasciato un commento contro il capitano giallorosso: “Vendete Florenzi“.

Nella giornata di oggi, poi, tra i ‘like’ al commento è spuntato anche quello di Paulo Fonseca. Da Trigoria, tuttavia, fanno sapere che il tecnico portoghese non si è assolutamente reso conto di avere effettuato l’accesso a Instagram nella giornata di oggi, tantomeno di avere messo un ‘like’ a un commento simile. Dopo la segnalazione del club, Fonseca, che non era dunque a conoscenza della cosa, ha subito provveduto a rimuoverlo.