“Sarri gobbo bastardo”, striscione durissimo dei tifosi del Napoli contro il tecnico della Juve [FOTO]

Cresce sempre di più l’attesa per la partita di campionato tra Napoli e Juventus, match che non ha bisogno di presentazioni e sempre molto sentito dalle due tifoserie. Percorso completamente diverso per le due squadre, la squadra di Maurizio Sarri guida la classifica e nelle ultime settimane ha allungato sull’Inter, gli uomini di Gattuso sono invece in grossissima difficoltà anche complice il cambio in panchina con l’esonero di Ancelotti e l’arrivo dell’ex Milan, gli azzurri hanno perso diverse posizioni in classifica. La partita di oggi è molto particolare soprattutto per la presenza di due ex Napoli, il primo è Gonzalo Higuain, il Pipita viene sempre sommerso di fischi e solitamente risponde con un gol e poi c’è Maurizio Sarri, quello che era diventato un idolo per il gioco espresso dalla sua squadra adesso è diventato il rivale numero uno, nelle ultime ore i tifosi del Napoli hanno offeso pesantemente il tecnico. All’esterno del San Paolo la Curva A ha esposto uno striscione. “Sarri, gobbo bastardo. Sulla Juve ne hai dette tante, ma poi ti sei calato le mutande!”, si legge.