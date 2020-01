Classifica Serie A senza errori arbitrali: il Napoli la più penalizzata, sorpresa in testa [DETTAGLI]

La Juventus ha chiuso il girone d’andata davanti a tutti. Sono i bianconeri i campioni d’inverno della Serie A 2019-2020 con due lunghezze di vantaggio sull’Inter. Il sorpasso proprio nella diciannovesima giornata. La squadra di Sarri è passata all’Olimpico contro la Roma, mentre quella di Conte è stata fermata dall’Atalanta a San Siro. Continua la sua marcia la Lazio, giunta alla decima vittoria consecutiva. Questa la classifica della Serie A dopo 19 giornate.

Juventus 48 Inter 46 Lazio 42 Atalanta 35 Roma 35 Cagliari 29 Parma 28 Torino 27 Verona 25 Milan 25 Napoli 24 Udinese 24 Bologna 23 Fiorentina 21 Sassuolo 19 Sampdoria 19 Lecce 15 Genoa 14 Brescia 14 Spal 12

Ma come sarebbe la classifica senza errori arbitrali?

Sono stati diversi gli errori arbitrali nel corso del girone d’andata. Alcuni palesi e gravissimi, altri meno ma che comunque hanno inciso sui risultati finali. Analizzando in generale le squadre più penalizzate e quelle più “aiutate” possiamo stabilire una nuova graduatoria, ipotetica. Il club più penalizzato in questo primo scorcio di stagione è il Napoli, che si ritrova con ben 8 punti in meno in classifica. Sorpresa anche in testa. Cambio della guardia tra Inter e Juventus. Ai nerazzurri manca un punto nel computo tra errori e “aiutini”, mentre la Juve ha conquistato 6 punti in più grazie alle sviste arbitrali. Cambierebbero anche alcune posizioni a metà classifica e in coda. Il Torino guadagnerebbe due punti, tre punti in più per il Bologna, due anche per la Fiorentina. Il Milan avrebbe due punti in meno. Fanalino di coda sarebbe il Genoa, ben staccato dal quartultimo posto occupato dai cugini della Sampdoria. Questa la graduatoria senza errori arbitrali.