La Lega Pro, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto per le seguenti variazioni per la seconda giornata di ritorno di Serie C: si giocheranno tutte l’11 gennaio Pro Patria-Albinoleffe (girone A, ore 15), Triestina-Sambenedettese (girone B, ore 19.30), Cavese-Reggina (girone C, ore 15) e Rieti-Picerno (girone C, ore 14.30).