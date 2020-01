Tensione altissima in allenamento, rissa e pugno in faccia al compagno: spogliatoio spaccato [NOMI e DETTAGLI]

Non è sicuramente una stagione entusiasmante in casa Bayern Monaco anche a causa di alcune situazioni che si sono verificate all’esterno del rettangolo di gioco. L’ultimo episodio è andato in scena in allenamento, rissa tra compagni che si è conclusa con un pugno al volto, adesso sono attesi pesanti provvedimenti e non sono escluse conseguenze anche sul fronte calciomercato nel breve e nel medio periodo. Ma andiamo con ordine. Durante la seduta di mercoledì c’è stato uno scontro tra Leon Goretzka e Jerome Boateng, tutto è nato da un duro intervento del centrocampista e la conseguente reazione del difensore, secondo quanto riporta la Bild Boateng ha colpito con un pugno in pieno volto il compagno di squadra, necessario l’intervento di Lewandowski che ha evitato che la situazione degenerasse. Muller si è rivolto a Goretzka dicendogli: “Con te è sempre la solita merda…”. L’ex Schalke non sembra nuovo a questi episodi, Boateng non è sicuramente un calciatore che si risparmia e considerando le ultime voci di calciomercato non è da escludere un provvedimento drastico per l’uno o per l’altro.