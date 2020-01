La TOP 11 del calciomercato, i migliori acquisti di gennaio: spiccano i colpi a centrocampo [GALLERY]

Da poco più di due ore, anche il calciomercato invernale ha chiuso le porte. Come sempre, ultima giornata molto intensa, tra colpi di coda, rifiuti, trattative saltate dopo settimane di abboccamenti e ufficialità sul gong. Tra gli acquisti che hanno sicuramente reso entusiasmante questa sessione, gli arrivi di Ibrahimovic ed Eriksen. Lo svedese, seppur in chiusura di carriera, resta un calciatore in grado di trascinare un intero spogliatoio, prova ne è il recente cammino del Milan. Il danese, invece, è il classico top player che innalza la qualità dell’Inter e dell’intera Serie A.

Ma non sono stati, ovviamente, soltanto questi gli innesti effettuati dalle squadre italiane. Come sottolineato nel nostro pagellone, un ruolo importante lo hanno recitato compagini come Fiorentina, Genoa, Napoli ed Hellas Verona. I viola hanno riportato Cutrone in Italia, oltre ad essersi assicurati Duncan, Agudelo e Kouamé ed Amrabat per giugno. In casa rossoblu, invece, solita rivoluzione, con una serie di calciatori esperti e che possono sicuramente contribuire a risollevare le sorti della squadra.

La nostra redazione ha così stilato, sulla base dei movimenti in entrata effettuati, una TOP 11. Ne esce fuori una formazione di tutto rispetto, in cui a spiccare è sicuramente il centrocampo: oltre ad Eriksen, infatti, da segnalare gli arrivi di gente come Perez, Pereiro, Demme, tutti esordienti in Serie A. Tra difesa ed attacco, invece, calciatori che già conoscevano il campionato. Tra questi anche Rrahmani, la cui operazione è stata effettuata adesso ma il cui passaggio al Napoli avverrà a giugno. Il modulo scelto è il 3-4-1-2. In alto, la FOTOGALLERY con la TOP 11 del calciomercato invernale di CalcioWeb.