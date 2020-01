Tragedia nel mondo del calcio, tifoso muore investito da un’auto pirata: violenti scontri tra ultras

A Vaglio di Basilicata, in provincia di Potenza, un 33enne sostenitore della squadra di calcio del Rionero è morto ed un altro uomo è rimasto ferito in un incidente stradale. Entrambi sono stati investiti da un’auto il cui conducente non si è fermato per prestare i soccorsi. Sull’accaduto procede la Polizia e sul posto, in località Scalo, sono intervenuti pure i Carabinieri e il 118. Il ferito è stato soccorso con eliambulanza e trasportato all’ospedale San Carlo del capoluogo. Si ipotizza uno scontro fra tifoserie avversarie, l’altra sarebbe quella del Melfi. Il tragico incidente è avvenuto all’uscita dalla stazione ferroviaria di Vaglio.

Secondo la prima ricostruzione da parte della Polizia, si sono incrociati a Vaglio Scalo, nei pressi della stazione ferroviaria, due gruppi di tifosi, uno del Melfi, diretto a Tolve, e uno del Vultur Rionero, diretto a Brienza. Sono avvenuti scontri e il tifoso rionerese è morto sul colpo. Stando alle ultime informazioni, la Polizia di Potenza avrebbe fermato l’auto ricercata con tre ultrà del Melfi a bordo. Si sta ricostruendo la dinamica per capire cosa sia accaduto negli istanti tragici. Le partite del Melfi e del Vultur sono state sospese. In serie C, inoltre, a Catania i tifosi del Potenza, gemellati con la Vultur, hanno ritirato gli striscioni e poi hanno lasciato lo stadio.