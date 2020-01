Cose turche, il rigore è triplo: l’arbitro espelle il portiere, il risultato è tragicomico [VIDEO]

E’ proprio il caso di dire cose turche. Il contesto e soprattutto l’accaduto lo permettono. In Turchia, precisamente in terza divisione, si è verificato un episodio che ha dell’incredibile. L’arbitro ha concesso un primo rigore ad una delle due squadre. Il portiere ha parato, festeggiato dai compagni. Fin qui nulla di strano. Ma il direttore di gara ha ammonito l’estremo difensore e ha fatto ripetere il penalty. E anche qui tutto nella normalità, o quasi. Con l’introduzione del VAR, infatti, la nuova regola dice che il portiere debba mantenere almeno un piede sulla linea fino alla battuta.

Secondo tentativo del rigorista e seconda parata dell’estremo difensore. Finita qui? Macché! Il direttore di gara si prende nuovamente la scena e ammonisce per la seconda volta il portiere, il che significa espulsione. In porta ci va un calciatore di movimento. Sul dischetto ancora chi ha fallito i primi due tiri. E indovinate un po’? Parato anche questo. Stavolta per l’arbitro è tutto ok e la squadra può festeggiare. Meno da gioire per il rigorista, vittima di una giornata a dir poco storta. In basso l’incredibile VIDEO dell’accaduto.