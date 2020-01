L’uomo del giorno, Luciano Chiarugi: calci d’angolo, simulazioni e i litigi con Zoff e Rivera di “Cavallo Pazzo”

Compie 73 anni Luciano Chiarugi. Un’ala vecchio stampo, un numero 11 che però amava svariare su tutto il fronte offensivo. Ha giocato con tante maglie, ma i tifosi, che lo chiamavano Cavallo Pazzo, lo ricordano soprattutto con quelle della Fiorentina con la quale fu Campione d’Italia nella stagione 1968/69 e del Milan, con cui vinse la Coppa delle Coppe del 1972/73: fu lui a segnare la rete decisiva nella finale di Salonicco contro il Leeds United. Ogni tanto si fermava, ogni tanto si tuffava. Un’etichetta che gli rimase addosso per tutta la carriera. Nacque il “chiarugismo”, per indicare chi si tuffava in area per rubacchiare un rigore. E anche quando il fallo c’era non veniva accontentato. Gianni Brera scrisse di lui: “lazzi da morituro”.

In Nazionale giocò poco, chiuso da nomi altisonanti. Uno che giocava d’istinto, Chiarugi. Un individualista, che divertiva la platea col tunnel o la giocata di turno. Uno specialista dei calci piazzati. O per meglio dire dei calci d’angolo. Segnò diverse volte dalla bandierina quello che, in gergo, viene definito “gol olimpico”. Quello che qualche anno dopo farà Massimo Palanca con il Catanzaro. Durante un Fiorentina-Napoli fece imbestialire Zoff. Dopo avergli segnato iniziò una corsa sfrenato manco avesse realizzato in finale dei Mondiali. Un gesto che il portiere non prese affatto bene e ancora oggi fatica a mandar giù, anche se fu più che altro lo sfogo di un ragazzo che vedeva realizzare un piccolo sogno, fare gol ad un campione come Zoff.

Una volta riuscì a litigare persino con Rivera. “Il signor Rivera mi mise sul banco degli imputati e mi rimproverò di giocare in maniera anarchica. ‘E’ tutto l’anno che ti diciamo di giocare largo – fu l’esordio – e tu invece resti sempre indietro’”. Chiarugi, sicuro del fatto suo (visto che Nereo Rocco gli diceva di giocare esattamente dove faceva), sbottò. Per capire il personaggio basta citare la moglie che raccontò di come fu conquistata: “Lui precisò di essere Chiarugi. Di primo acchito mi sembrò insopportabile, ma Luciano rincarò la dose precisando di essere quello che giocava nella squadra della Fiorentina. Ah si? Mi finsi stupita, e cos’è la Fiorentina? Inutile stare a dire com’è andata a finire. Fu però l’ultima volta che giocò a fare il personaggio”. Questo è Luciano Chiarugi. Pazzo in campo e fuori.