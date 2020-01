L’uomo del giorno, Marco Simone: idolo dei tifosi del Milan, un diverbio con Leonardo e una moglie d’eccezione

Marco Simone è nato a Castellanza, in provincia di Varese, il 7 gennaio del 1969. Compie oggi 51 anni. Sin da piccolo trascorreva le sue giornate giocando a pallone e a chiunque gli chiedesse cosa avrebbe voluto fare da grande rispondeva: il calciatore. E così è stato. L’esordio in A è avvenuto nel 1987, da poco Marco Simone aveva compiuto 18 anni, e indossava la maglia del Como. Due anni più tardi viene comprato dal Milan, all’epoca allenata da Arrigo Sacchi, per 6 miliardi di lire. Attaccante dotato di ottima tecnica, rapido nello stretto e glaciale sotto porta, agiva sia da prima che da seconda punta. Ha avuto un ruolo non di primo piano ma fondamentale negli anni d’oro della presidenza Berlusconi al Milan. Nei suoi primi anni in rossonero, parte spesso dalla panchina, ma riesce col tempo a ritagliarsi il suo spazio. Partecipa da protagonista alla vittoria dello scudetto 1995-96. Rimane al Milan per otto stagioni, durante le quali vince tutto: due Champions League, due Intercontinentali, tre Supercoppe UEFA e tre Supercoppe italiane.

Lascia il Milan il 30 giugno 1997 per una nuova avventura in Francia: prima al PSG e poi al Monaco. Con i parigini, segnando 22 reti in 43 partite nella sua prima stagione, vincerà una Supercoppa e una Coppa di Francia, venendo eletto nel 1998 da France Football miglior calciatore straniero.Con il Monaco, raggiunto nel 1999, sarà fondamentale per la vittoria del campionato francese, segnando 21 reti stagionali che gli varranno la conferma di miglior calciatore straniero. Dopo un secondo anno opaco, torna al Milan per una breve esperienza, cui seguirà un’avventura al Nizza, dove metterà a segno solo una manciata di presenze e nessuna rete. Concluderà la sua carriera nel Legnano.

La moglie di Marco Simone è Carla Liotto. Molti la ricorderanno per essere stata ospite, a metà degli anni ’90, nel talk show del Maurizio Costanzo Show, in cui aveva raccontato di essere alla ricerca di un uomo ricco. Nel 2005 Marco Simone, insieme al fratello, ha acquistato la squadra del Legnano.

L’attuale tecnico dei thailandesi del Ratchaburi FC, ha criticato fortemente Leonardo, oggi al Psg, reo di non aver creato la squadra B del Milan: “Rimasi pure chiuso in un hotel una settimana, con lo staff, ad aspettare inutilmente Leonardo, che invece non mi ha mai voluto incontrare di persona. Una mancanza di rispetto assoluta. Lui sarà anche Leonardo, ma io al Milan qualcosina l’ho vinta. Lui con me si è comportato male perché il progetto non l’ha mai nemmeno guardato. Si è giustificato tirando in ballo il Fair play finanziario, ma era già stato tutto messo a bilancio. Ha provocato un danno pagato caro con la retrocessione della Primavera, che avrebbe potuto attingere giocatori dalla squadra B. Quindi in realtà ha mancato di rispetto a tutto il Milan. Peccato, perché invece Maldini di quel progetto era entusiasta. Li ho incontrati entrambi in sede, tempo dopo. C’era la panchina della Primavera da assegnare e mi è stata chiesta la disponibilità, che ho dato. Diciamo che dopo tutto il pregresso, mi sarei atteso un minimo di riconoscenza. Ma nulla. Forse questo mi ha deluso ancora di più”.