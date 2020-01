“Se lo voglio, lo ottengo”: Ines Trocchia da infarto, si fotografa nuda e infiamma il web [FOTOGALLERY]

Tifosa dell’Inter e spesso ospite di trasmissioni sportive in tv, Ines Trocchia ha infiammato il web, lasciando i suoi follower (e non solo) senza fiato. La bella modella e showgirl napoletana si è lasciata andare ad uno scatto bollente, “al limite”, in cui è quasi completamente nuda. Indossa un reggiseno e un perizoma, che copre pochissimo, mettendo in risalto le sue curve sinuose e da paura. Così come la foto che ha postato, che ha mandato letteralmente tutti in delirio. In alto la FOTOGALLERY.

“I calciatori? Con me ci hanno provato in tanti, anche se io non sono molto interessata a loro – aveva detto in un’intervista dello scorso marzo – Sono troppo fenomeni, i calciatori si credono fighi, se la sentono troppo. Non voglio generalizzare, ma loro sanno che molte donne gli cadono ai piedi, hanno sempre un fare da piacioni. Se sei un locale nemmeno vengono loro a parlarti, ti fanno avvicinare da un amico. Oppure su Instagram ti inviano un messaggio privato, però non ti seguono. Come a far capire che devono fare le cose di nascosto, perché magari hanno la moglie”.