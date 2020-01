Zazzaroni duro col Milan: “Errori clamorosi, Ibra è solo marketing. Si bruci Piatek come fatto con Higuain”

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha detto la sua sul mercato del Milan e su Ibrahimovic a “Tutti Convocati”, trasmissione sportiva di Radio 24. Lo svedese, che sembrava dover scendere da subito in campo da titolare nella sfida interna contro la Sampdoria, sta guardando invece i suoi compagni dalla panchina.

Come evidenziato dal tweet dello stesso profilo del programma, il giornalista ha definito quella di Ibrahimovic “solo marketing, è una mossa della disperazione. Il Milan non ha obiettivi. Non c’è una questione tecnica. Ora bruci Piatek così come ha bruciato Higuain. Una serie di errori clamorosi.”